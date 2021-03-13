إليزابيث الثانية تستعيد ذكرياتها مع يوري غاغارين قبل 60 عاما

سردت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، خلال منتدى علمي عبر الإنترنت، ذكرياتها عن لقائها مع رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في لندن قبل حوالي 60 عاما.

وقالت الملكة: "لقد كان ساحرا. وأعتقد أن كونه أول رائد فضاء جعله ساحرا بشكل خاص".

وتحدثت الملكة البريطانية، عن لقائها مع غارغارين، ردا على سؤال من جانب من عالمة الكونيات البريطانية ماغي اندرين بوكوك، التي شاركت في المؤتمر.

وذكرت بوكوك أن رائد الفضاء السوفيتي، لعب دورا كبيرا في اختيارها لمهنتها.

وقالت العالمة مخاطبة الملكة: "أحد الأسباب التي جعلتني أختار هذه المهنة، كان الشخص الذي ولدت معه في يوم واحد - 9 مارس، أقصد يوري غاغارين، أول رائد فضاء، واعتقد أنك التقيت معه، هل تحدثينا عنه؟".

فردت إليزابيث الثانية، معبرة عن روح الدعابة الممتازة الموجودة لديها: "روسي". وجعل هذا الرد كافة المشاركين في الاجتماع يضحكون.

وأضافت الملكة، أنه "لم يكن يتحدث الإنجليزية". واتفقت الملكة مع بوكوك، أنه من الصعب والمريع على الأغلب، أن يصبح المرء أول رائد فضاء في التاريخ، ولا يعرف بالضبط كيف ستنتهي رحلته. وقالت الملكة: "نعم، وهل سيتمكن من العودة. هذا مهم للغاية".

زار يوري غاغارين (1934-1968)، بريطانيا في 11-15 يوليو عام 1961، والتقى مع العديد من الشخصيات البريطانية المعروفة، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية.

في عام 2011، تم الاحتفال برفع الستار عن نصب تذكاري لرائد الفضاء غاغارين، في وسط لندن.

المصدر: تاس