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"رويترز": مقتل محتجين اثنين بنيران الشرطة في ميانمار

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Reuters
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ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار اليوم السبت، أن محتجين اثنين على الأقل قتلا برصاص الشرطة في منطقة ثاركيتا بالعاصمة التجارية يانغون خلال الليل.

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وقالت "دي.في.بي نيوز" إن الشرطة فتحت النار على حشد تجمع أمام مركز شرطة ثاركيتا للمطالبة بالإفراج عن أشخاص احتجزتهم الشرطة في وقت سابق.

وذكرت جماعات مدافعة عن الحقوق، أن أكثر من 60 محتجا قتلوا، فيما اعتقل نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد بالعنف ضد المحتجين، وحث الجيش على ضبط النفس.

المصدر: "رويترز"

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