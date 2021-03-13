"بوليتيكو": اندلاع "حرب" في "المجلس الأطلسي" بسبب مقالة خرجت باستنتاج "خاطئ" عن روسيا

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن "حربا اندلعت" داخل مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي" التابع لقيادة الناتو، بسبب مقالة عن روسيا.

وذكرت الصحيفة، أن الحديث يدور عن، مقالة لاثنين من كبار الخبراء الغربيين- إيما أشفورد وماثيو بوروز، نشرت قبل أيام قليلة على موقع Atlantic Council.

وتفيد المقالة، بأنه يجب على واشنطن "أن لا تولي الكثير من الاهتمام لموضوع حماية حقوق الإنسان، في علاقاتها مع موسكو".

يعتقد المؤلفان أيضا أن، "التحول الديمقراطي في روسيا لن يخدم بالضرورة مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

وأضافت الصحيفة، أن البعض اعتبروا المقالة، موالية لروسيا، وهو ما دفع العاملين وموظفي المركز لإصدار بيان يؤكد أن المقالة، لم تحقق الهدف المحدد لها، وأعربوا عن عدم موافقتهم على الاستنتاجات الواردة فيها.

وقال البيان، إن "المقالة تستند إلى افتراض خاطئ، بأن حقوق الإنسان والمصالح الوطنية، لا يرتبطان بتاتا ببعضهما البعض، وأن مشاكل حقوق الإنسان كانت ولا تزال، في صميم السياسة الأمريكية تجاه روسيا".

وأعرب أحد الذين وقعوا الوثيقة، عن اعتقاده بأن المقالة كتبت تحت تأثير التبرعات المقدمة للمؤسسة من الملياردير تشارلز كوخ، الذي يدعو إلى تقليص التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى. ولكن مصدر آخر عارض هذا الزعم، ووصفه بـ "المقرف" لأن المجلس الأطلسي، على حد قوله، لا يقبل التبرعات التي تفرض عليه المقالات التحليلية.

المصدر: نوفوستي