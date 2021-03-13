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سفير السعودية لدى الأمم المتحدة: تربطنا بروسيا علاقات جيدة

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سفير السعودية لدى الأمم المتحدة: تربطنا بروسيا علاقات جيدة
Reuters
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شدد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، على أن "علاقات جيدة" تربط المملكة العربية السعودية بروسيا.

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وقال السفير السعودي في حديث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعليقا على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للرياض، إن "السعودية على علاقة جيدة بروسيا ومع الكثير من دول العالم".

وتعليقا على رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة ضبط العلاقة مع السعودية، لا سيما عقب التقرير الاستخباراتي الذي يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال السفير عبدالله بن خالد، إن "العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تاريخية قائمة على المصالح المتوافقة في المنطقة والعالم"، لكنه شدد في المقابل على أن "سيادة المملكة وقيادتها خط أحمر ولن نفكر في مناقشته".

 المصدر: سي إن إن

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