أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة

أعلن في أفغانستان عن تفجير سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب البلاد مساء الجمعة، أدى إلى سقوط 7 قتلى وأكثر من 50 جريحا.

وذكر سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية أن بين القتلى نساء وأطفال، وأن بين المصابين 53 على الأقل مدنيون وأفراد من قوات الأمن.

وأشار قتالي إلى أن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن المسؤولين المحليين يتهمون حركة "طالبان" به.

المصدر: "رويترز"