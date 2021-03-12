ملف سارة إيفرارد.. توجيه تهمة القتل والخطف لضابط في الشرطة البريطانية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن توجيه تهمة خطف وقتل سارة إيفرارد البالغة من العمر 33 عاما، لضابط في الشرطة.

وقال مساعد مفوض شرطة العاصمة نيك إفغريف، إن واين كوزينز متهم بخطف وقتل إيفرارد.

وأكدت الشرطة البريطانية الجمعة العثور على جثة سارة إيفرارد الشابة التي اختفت قبل أيام، في قضية هزت المملكة المتحدة.

وتنظر هيئة تحقيق مستقلة في طريقة تعامل الشرطة البريطانية مع شكوى ضد الشرطي المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ستقرر الهيئة ما إذا كانت الشرطة عالجت القضية المعنية "بطريقة مناسبة".

وكانت سارة البالغة 33 عاما، قد اختفت في الـ3 من مارس بمنطقة كلابام جنوبي لندن.

المصدر: وكالات