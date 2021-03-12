الولايات المتحدة.. تطعيم أكثر من 100 مليون شخص ضد كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم بجرعة أولى أو اثنتين تطعيم أكثر من 101 مليون شخص ضد كوفيد-19 في البلاد.

وأضافت المراكز أنه تم توزيع 133 مليونا و337525 جرعة في أنحاء الولايات المتحدة حتى صباح الجمعة.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تشمل لقاحات "مودرنا" و"فايزر - بيونتيك" و"جونسون آند جونسون".

وأفادت بأن 65 مليونا و965305 أشخاص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أتم 35 مليونا و159 شخصا جرعتي التطعيم.

المصدر: رويترز