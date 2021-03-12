الولايات المتحدة.. تطعيم أكثر من 100 مليون شخص ضد كورونا
Reuters
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم بجرعة أولى أو اثنتين تطعيم أكثر من 101 مليون شخص ضد كوفيد-19 في البلاد.
وأضافت المراكز أنه تم توزيع 133 مليونا و337525 جرعة في أنحاء الولايات المتحدة حتى صباح الجمعة.
وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تشمل لقاحات "مودرنا" و"فايزر - بيونتيك" و"جونسون آند جونسون".
وأفادت بأن 65 مليونا و965305 أشخاص تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين أتم 35 مليونا و159 شخصا جرعتي التطعيم.
المصدر: رويترز