 
مباشر

"طالبان" باكستان تهدد منظمي مسيرة عيد المرأة

أخبار العالم

Reuters AKHTAR SOOMRO
مسيرة في عيد المرأة الدولي 8 مارس 2021 في مدينة كراتشي الباكستانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyej

وجهت حركة "طالبان" باكستان تهديدات إلى نشطاء حقوق المرأة الذين نظموا تظاهرات احتفالية في عيد المرأة الدولي 8 مارس في البلاد، واتهمتهم بـ"التجديف" و"الفحشاء".

ودعت "طالبان" منظمي المظاهرات إلى "تغيير سلوكهم"، مضيفة أن هناك "كثيرا من المسلمين الشباب الذين يعرفون كيف يحمون الإسلام".

وجرت في العديد من المدن في باكستان يوم الجمعة مظاهرات مضادة، نظمتها جماعات وحركات متشددة، طالب المشاركون فيها السلطات بمعاقبة منظمي مسيرة عيد المرأة.

إقرأ المزيد
محكمة باكستانية تأمر الحكومة بحظر تطبيق
محكمة باكستانية تأمر الحكومة بحظر تطبيق "تيك توك"

وتناقل الكثير من مسخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم صحفيون وسياسيون، مقاطع فيديو لمظاهرات عيد المرأة وأخرى غير مؤكدة قيل إنها للمظاهرات عيد المرأة أيضا، واتهموا المشاركين فيها بالإساءة إلى الإسلام.

ونفى منظمو المسيرة صحة الاتهامات الموجهة إليهم، واعتبروها "جزء من الحملة الخبيثة لمنع النساء من الحديث عن حقوقهن".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا