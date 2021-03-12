"طالبان" باكستان تهدد منظمي مسيرة عيد المرأة

وجهت حركة "طالبان" باكستان تهديدات إلى نشطاء حقوق المرأة الذين نظموا تظاهرات احتفالية في عيد المرأة الدولي 8 مارس في البلاد، واتهمتهم بـ"التجديف" و"الفحشاء".

ودعت "طالبان" منظمي المظاهرات إلى "تغيير سلوكهم"، مضيفة أن هناك "كثيرا من المسلمين الشباب الذين يعرفون كيف يحمون الإسلام".

وجرت في العديد من المدن في باكستان يوم الجمعة مظاهرات مضادة، نظمتها جماعات وحركات متشددة، طالب المشاركون فيها السلطات بمعاقبة منظمي مسيرة عيد المرأة.

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وتناقل الكثير من مسخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم صحفيون وسياسيون، مقاطع فيديو لمظاهرات عيد المرأة وأخرى غير مؤكدة قيل إنها للمظاهرات عيد المرأة أيضا، واتهموا المشاركين فيها بالإساءة إلى الإسلام.

ونفى منظمو المسيرة صحة الاتهامات الموجهة إليهم، واعتبروها "جزء من الحملة الخبيثة لمنع النساء من الحديث عن حقوقهن".

المصدر: رويترز