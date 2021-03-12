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بريطانيا تستعد لزيادة عدد رؤوسها النووية

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بريطانيا تستعد لزيادة عدد رؤوسها النووية
Reuters
بريطانيا تستعد لزيادة عدد الرؤوس النووية (صورة من الأرشيف)
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ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية يوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية تستعد لزيادة عدد الرؤوس النووية البالغ عددها الآن 180.

وقال صحفي بارز بالصحيفة على "تويتر" إنه من المتوقع الإعلان عن ذلك في مراجعة شاملة يوم الثلاثاء، وذلك في تغير في توجه المملكة إزاء عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن بريطانيا لديها نحو 180 رأسا نوويا مخزنة.

المصدر: رويترز

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