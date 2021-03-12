بريطانيا تستعد لزيادة عدد رؤوسها النووية

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية يوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية تستعد لزيادة عدد الرؤوس النووية البالغ عددها الآن 180.

وقال صحفي بارز بالصحيفة على "تويتر" إنه من المتوقع الإعلان عن ذلك في مراجعة شاملة يوم الثلاثاء، وذلك في تغير في توجه المملكة إزاء عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن بريطانيا لديها نحو 180 رأسا نوويا مخزنة.

💥EXCL: Govt is set to increase the number of nuclear warheads that Britain can stockpile, Telegraph understands.



Announcement expected in Integrated Review on Tues, in change of direction on non-proliferation. UK has around 180 warheads stockpiled.



More on @Telegraph at 21.30 — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) March 12, 2021

المصدر: رويترز