أول ظهور للملكة إليزابيث منذ مقابلة هاري وميغان

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا للعلن لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان التي أثارت عاصفة في أروقة البلاط الملكي.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع مجموعة من العلماء وتلامذة المدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلي خاص.

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وناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة "برسيفيرانس" التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى سطح المريخ، واكتشاف نيزك نادر هبط في غلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.

وفي مقابلة أجرتها معها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميغان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنغهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان في السنوات القليلة الماضية.

وأعربت الملكة إليزابيث الثانية عن "حزنها" للمصاعب التي تعرض لها الأمير هاري وزوجته ميغان والتي تحدثا عنها خلال المقابلة التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، وأكدت أنها ستأخذ الإدعاءات بخصوص العنصرية "على محمل الجد" وستعالجها "بعيدا عن الأضواء".

المصدر: رويترز