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موسكو: تصرفات سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد المتظاهرين وحشية

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موسكو: تصرفات سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد المتظاهرين وحشية
Reuters
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وصف الوفد الروسي المشارك في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، قمع الهيئات الأمنية الأمريكية والأوروبية للمحتجين بأنها "قاسية ووحشية في بعض الأحيان".

ودعا دميتري فوروبيوف ممثل الوفد الروسي، في خطابه أمام الجلسة يوم الجمعة، المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، إلى النظر في الوضع في مجال احترام الحقوق والحريات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال إن "الوضع المتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يثير قلقا شديدا. هذه الدول تُظهر للعالم على نحو متزايد كيف لا يجوز معاملة مواطنيها". في هذه الدول، تعامل الهيئات الأمنية، وتقمع بشدة أعمال الاحتجاج الجماهيري".

المصدر: تاس

 

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