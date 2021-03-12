روسيا مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات الجيل الخامس

أعربت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري عن استعداد موسكو للتفاوض مع أنقرة على تزويدها بمقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، ومقاتلات الجيل "4 ++" "سو-35".

وأشارت فاليريا ريشيتنيكوفا الناطقة باسم الهيئة إلى أن روسيا مستعدة كذلك للتعاون مع أنقرة في تصميم أحدث الطائرات المقاتلة التركية.

وتابعت: "بالنسبة للخطط المحتملة لشراء أنقرة مقاتلات "سو-57" و"سو-35" الروسية، يجدر الذكر أن الجانب التركي على علم تام بمواصفات مقاتلاتنا الفنية. وإذا كان هناك طلب من تركيا على هذه الطائرات فنحن مستعدون للتفاوض".

وأشارت إلى أن تركيا تعتزم تنفيذ مشروع مقاتلاتها من الجيل الخامس TF-X وأن روسيا مستعدة للتعاون في هذا البرنامج إذا تلقت طلبا من الجانب التركي بهذا الصدد.

في وقت سابق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن أنقرة لا تستبعد إمكانية شراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57" الروسية.

المصدر: نوفوستي