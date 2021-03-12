منتدى دافوس يزيل اسم الأميرة أولغا من قائمة النساء اللائي غيرن التاريخ

أزال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، اسم الأميرة أولغا من قائمة النساء الرائدات اللائي غيرن التاريخ.

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وكتبت بهذا الشأن ملاحظة جديدة نقول: "تمت الإشارة في النسخة السابقة من هذه المقالة إلى سانت أولغا. لقد أزلنا هذه الإشارة بسبب تضارب البيانات التاريخية".

وكانت قائمة بالنساء اللواتي أثرن في مجرى التاريخ ظهرت على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي بمناسبة يوم المرأة العالمي، وردت فيه الأميرة أولغا أيضا. وبالنسبة لهذا المنتدى، انتقد رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو، وزعم أن المنتدى الاقتصادي العالمي أطلق على الأميرة أولغا لقب "مؤسسة روسيا الحديثة". ومع ذلك، لم تكن مثل هذه العبارة موجودة على الموقع، بل ورد أن أولغا كانت أميرة كييف روس، سلف روسيا الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تمت تسمية الأمير إيغور، زوج أولغا، إيفان.

الأميرة أولغا يعود تاريخها إلى حوالي ما بين 920-969، أصبحت حاكمة لدولة كييف روس في عام 945، وتقول السجلات التاريخية إن أولغا بعد أن قتل الأمير إيغور على يد الدريفليانيين، الذين رفع عليهم بشكل تعسفي مقدار الجزية، انتقمت بشدة من الدريفليان.

وأصبحت الأميرة أولغا في وقت لاحق، الأولى بين الحكام الروس القدامى الذين اعتنقوا المسيحية، وهي تحظى بالتكريم كقديسة في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية.

المصدر: نوفوستي