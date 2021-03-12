الخارجية الأمريكية تعارض قرار القضاء الإفراج عن منفذ اغتيال قنصل تركي.. وأنقرة تحذر

انتقدت الخارجية الأمريكية خطط الإفراج عن المواطن من أصول أرمنية هامبيك سانوسيان المسجون مدى الحياة في الولايات المتحدة لتنفيذه اغتيال القنصل التركي العام في لوس أنجلوس عام 1982.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صدر عنه أمس الخميس عن خيبة الأمن العميق لوزارته إزاء الإفراج المتوقع عن سانوسيان، مشددا على أن مهاجمة دبلوماسي لا تمثل فقط جريمة خطيرة ضد شخص بل واعتداء على الدبلوماسية برمتها.

وذكر بلينكن أن موقف الخارجية الأمريكية لا يزال ثابتا بضرورة فرض أقصى عقوبة ممكنة على منفذي عمليات اغتيال الدبلوماسيين وعدم السماح بتخفيف هذه العقوبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مطلوب لضمان أمن الدبلوماسيين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، بعث وزير العدل الأمريكي عبد الحميد غل اليوم الجمعة رسالة إلى القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مونتي ويلكينسون، حيث شدد على أن الإفراج المشروط عن سانوسيان قرار خاطئ للغاية ويوجه رسالة خطيرة للقوى التي تعتبر الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

قضية هامبيك سانوسيان

ونفذ الأمريكي من أصول أرمنية المولود في بيروت، هامبيك سانوسيان، وهو من عناصر تنظيم "مغاوير العدالة للإبادة الجماعية للأرمن" الإرهابي، في 28 يناير 1982 مع شخص آخر عملية اغتيال القنصل العام التركي في لوس أنجلوس، كمال أريكان.

وفي عام 1984 قرر القضاء الأمريكي سجن سانوسيان مدى الحياة دون الحق في مراجعة هذا الحكم.

وعلى الرغم من ذلك، تتيح القوانين السارية في ولاية كاليفورنيا، حيث يقضي سانوسيان عقوبته، للمسجونين الذين أمضوا وراء القضبان فترة تزيد عن 25 عاما الحق في تقديم طلب الإفراج المشروط عنهم.

وحاول سانوسيان عدة مرات الاستفادة من هذا الحق، لكن القضاء الأمريكي رفض طلباته في عام 2006 و2010 و2013.

وأواخر 2016 وافقت اللجنة المعنية بالعفو في كاليفورنيا الإفراج عن سانوسيان بشروط لكن حاكم الولاية حينئذ جيري براون استخدم حق الفيتو ضد هذا الحكم، معلنا أن منفذ اغتيال القنصل التركي لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.

وفي أواخر ديسمبر 2019، جددت لجنة العفو قرار الإفراج عن سانوسيان، لكن حاكم كاليفورنيا الحالي غافن نيوسوم اعترضه أيضا.

وفي أواخر فبراير الماضي أمرت المحكمة العليا في لوس أنجلوس إلغاء الحظر المفروض من قبل حاكم الولاية على الإفراج عن سانوسيان.

وأعلنت اللجنة الوطنية الأرمنية-الأمريكية (ANCA) أمس الخميس أن مكتب حاكم الولاية أبلغها بأنه لا ينوي تقديم طعن ضد قرار الإفراج عن منفذ عملية اغتيال القنصل التركي.

BREAKING: Earlier today, CA Governor Gavin Newsom's office informed our office that the Governor has decided to allow Hampig Sassounian’s release by waiving any further appeals of the court’s ruling which upheld the Parole Board’s decision to grant parole. pic.twitter.com/xkJutZ9cfU — ANCA Western Region (@ANCA_WR) March 11, 2021

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة المعنية بالعفو بكاليفورنيا في قضية سانوسيان في يونيو القادم.

المصدر: RT + الأناضول