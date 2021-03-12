موسكو تعلق على بيان وزارة الدفاع الألمانية بشأن "التهديد الروسي"

قالت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على تصريحات وزارة الدفاع الألمانية بشأن "التهديد الروسي"، إن موسكو تأخذ في الاعتبار الحقائق المطروحة في العلاقات مع برلين.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أن الأجهزة الأمنية الألمانية المختصة، غالبا ما تنظم "تسريبات" لوثائق سرية معينة في وسائل الإعلام، لتكوين الرأي العام اللازم في ألمانيا. ويتم الآن ترسيخ الرؤية المعادية لروسيا، على المستوى العقائدي والاستراتيجي في الدولة الألمانية. وتصدر تصريحات بهذا الخصوص من جانب شخصيات ألمانية رسمية مسؤولة، وكذلك من جانب سياسيين من الدرجلة الأولى".

وتابعت زاخاروفا: "سأقول بإيجاز: الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار الحقائق المعلنة، في العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة Welt am Sonntag، أن وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الألمانية اعتبرت تصرفات روسيا بمثابة سعي إلى تحقيق هدف "زعزعة استقرار الناتو وإضعافه". ووفقا لنفس الوثيقة، تسعى الصين، إلى "صياغة النظام الدولي وفقا لمصالحها".

ونوهت الصحيفة، بأن الوزارة الألمانية حذرت من التهديد المتزايد الذي تشكله القدرات العسكرية الجديدة للصين وروسيا.

المصدر: نوفوستي