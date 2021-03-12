إيطاليا تعتزم فرض إغلاق عام في عطلة عيد الفصح بسبب كورونا

قال مشروع مرسوم بقانون اطلعت عليه "رويترز" إن إيطاليا ستخضع للإغلاق على مستوى البلاد بعطلة عيد الفصح، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لوقف زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا.

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وسيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد من 3 أبريل إلى 5 أبريل. في تلك الأيام، لن يسمح للإيطاليين بمغادرة منازلهم إلا للعمل أو لأسباب صحية أو لأسباب طارئة.

وقالت مسودة المرسوم أيضا إنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتم تشديد القيود في المناطق "الصفراء" منخفضة المخاطر في البلاد، حيث ستكون الحركة بين المدن محدودة للغاية وسيتم إغلاق المطاعم والحانات.

المصدر: رويترز