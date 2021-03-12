كوساتشيوف يشبه ألمانيا بالدولة الشمولية بعد حجب RT

قال قسطنطين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن ألمانيا تصرفت كدولة شمولية تقمع حرية التعبير، عندما حجبت بث قناة RT التلفزيونية،

وأضاف كوساتشيوف: "تتواصل فضيحة محاولة الألمان عرقلة إطلاق قناة RT في ألمانيا. وأخذت هذه الفضيحة تتسم بطابع العلاقات بين الدولتين، لأنه كلما تمادت سلطات ألمانيا في إنكار تورطها في ما يحدث، كلما كان الشعور أقوى بأنها بالذات كانت المبادرة في ذلك".

وتابع البرلماني الروسي القول: "وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن ألمانيا تتصرف كدولة شمولية، تعمل على قمع مصادر المعلومات البديلة، ولاحقا بعد ذلك، تقمع حرية التعبير والصحافة والضمير".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن RT في ألمانيا (RT DE) تستعد لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة Bild الألمانية، بعد نشرها لخبر يزعم بأن هيئة تحرير RT DE كانت "تتجسس على أليكسي نافالني. وفي نفس الوقت، تلقت Ruptly GmbH (وكالة فيديو RT) و RT DE Productions GmbH (موقع RT باللغة الألمانية) في 26 فبراير إخطارات بإغلاق الحسابات في Commerzbank، الذي تمتلك الدولة الألمانية 15 ٪ من أسهمه، وذلك اعتبارا من 31 مايو المقبل. وجاء ذلك بعد شهر من الإعلان عن الإطلاق المرتقب للقناة التلفزيونية في ديسمبر 2021.

المصدر: نوفوستي