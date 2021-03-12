استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل ائتلاف حكومي

أظهر استطلاع أجرته قناة "i24news" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادر على تشكيل ائتلاف حكومي يضم 61 مقعدا في حال انضم إليه تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

وكشف الاستطلاع أن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو يحصل على 30 مقعدا، في حين يحصل "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 18 مقعدا، تحالف "يمينا" يتجاوز "تكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر مع 11 مقعدا، ويحصل "تكفا حداشا" على 10 مقاعد.

أما القائمة المشتركة فستحصل على 9 مقاعد، وحزب "شاس" المتدين يحصل على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان مع 7 مقاعد، حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي يحصل على 6 مقاعد، حزب الصهيونية الدينية يحصل على 5 مقاعد، حزب "كحول لفان" برئاسة غانتس يحصل على 5 مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري يحصل على 4 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع فإن القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس قريبة من نسبة الحسم، لكن لم تتمكن من تجاوزها، والحزب الاقتصادي برئاسة يارون زليخا لم يتمكن هو الآخر من تجاوز نسبة الحسم.

كما كشف الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال يتفوق بخصوص الشخصية الأكثر ملائمة لرئاسة الحكومة مع 37%، ويحصل يائير لابيد على 19% بينما قال 21% انهم لا يعرفون.

كما اعتبر 53% من الإسرائيليين أن الأزمة الاقتصادية هي القضية الأهم والتي يجب على الحكومة القادمة التعامل معها، بينما 18% اعتبروا أن أزمة كورونا هي الأهم، و15% يرون أن الانقسام الاجتماعي هو الأهم، وأتى الملف النووي الإيراني والقضايا السياسية في أسفل سلم الأفضليات مع 4%.

المصدر: "i24news"