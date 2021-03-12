 
مباشر

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نتنياهو يكشف الحالة الصحية لزوجته

أخبار العالم

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نتنياهو يكشف الحالة الصحية لزوجته
Reuters
نتنياهو وزوجته سارة، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/py7v

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن زوجته سارة أجرت عملية جراحية، وإنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن زوجته خضعت الليلة الماضية لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية في مستشفى هداسا في القدس، مشيرا إلى أن العملية تمت بنجاح، وأنها في حالة جيدة وتتماثل للشفاء.

ولفت نتنياهو إلى أنه رافقها إلى مدخل غرفة العمليات وهو موجود إلى جانبها الآن.

وشكر نتنياهو الجمهور والشخصيات العامة الذين أرسلوا لزوجته أمنياتهم بالشفاء.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" نقلت عن مصدر سياسي قوله إن أحد أسباب إلغاء زيارة نتنياهو للإمارات أمس الخميس، جاء على خلفية نقل زوجته سارة إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا