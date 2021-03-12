بعد خضوعها لعملية جراحية.. نتنياهو يكشف الحالة الصحية لزوجته

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن زوجته سارة أجرت عملية جراحية، وإنها بصحة جيدة وتتماثل للشفاء.

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وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن زوجته خضعت الليلة الماضية لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية في مستشفى هداسا في القدس، مشيرا إلى أن العملية تمت بنجاح، وأنها في حالة جيدة وتتماثل للشفاء.

ولفت نتنياهو إلى أنه رافقها إلى مدخل غرفة العمليات وهو موجود إلى جانبها الآن.

وشكر نتنياهو الجمهور والشخصيات العامة الذين أرسلوا لزوجته أمنياتهم بالشفاء.

زوجتي سارة خضعت الليلة الماضية لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية في مستشفى هداسا عين كارم بأورشليم. تمت العملية بنجاح والسيدة نتنياهو في حالة جيدة وتتماثل للشفاء في قسم الجراحة.



رافقتها حتى مدخل غرفة العمليات وأتواجد إلى جانبها الآن. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 12, 2021

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" نقلت عن مصدر سياسي قوله إن أحد أسباب إلغاء زيارة نتنياهو للإمارات أمس الخميس، جاء على خلفية نقل زوجته سارة إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

المصدر: RT