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فرنسا: "أسترازينيكا" أظهر فعالية كبيرة وملتزمون بالتطعيم به

أخبار العالم

فرنسا:
وسائل إعلام فرنسية
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قال مدير حملة التطعيم في فرنسا، آلان فيشر، اليوم الجمعة، إن لقاح "أسترازينيكا" أظهر فعالية كبيرة، مؤكدا التزام بلاده بالتطعيم بهذا اللقاح الذي تم تعليقه في عدة دول أخرى.

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وفي حديث إذاعي رحب فيشر بموافقة السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على لقاح كورونا الذي طورته شركة Johnson & Johnson، قائلا إنه لن يكون متاحا في فرنسا قبل الشهر المقبل.

وكانت 3 دول أوروبية وهي الدنمارك والنرويج وآيسلندا، علقت التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية، كما ألغت الحكومة التايلاندية اليوم خططا لتلقي لقاح "أسترازينيكا" عقب هذه التقارير.

 

المصدر: رويترز

 

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