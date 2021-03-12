أفغانستان.. مقتل انتحاريين اثنين وإصابة جندي بانفجار استهدف قاعدة عمليات للقوات الخاصة

أكد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية لوكالة "شينخوا" مقتل انتحاريين اثنين وإصابة جندي جراء انفجار سيارتين مفخختين في ولاية وارداك بشرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة للوكالة، إن "المسلحين حاولوا شن هجوم على قاعدة عمليات القوات الخاصة باستخدام سيارات مفخخة في ميدان شهر، عاصمة وارداك، على بعد حوالي 35 كم غربي العاصمة كابل، لكن الجنود الذين يديرون القاعدة تعرفوا على المسلحين وأطلقوا النار على المركبات قبل وصولها إلى بوابة دخول القاعدة".

وكان شاهد عيان، قال في وقت سابق إن الانفجارين تسببا في تصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء وأثارا حالة من الذعر.

وقد سمع في كابل دوي أحد الانفجارين والذي وقع في حوالي الـ05:50 صباحا بالتوقيت المحلى.

المصدر: "شينخوا"