"رويترز": "أسترازينيكا" تخفض توقعاتها لتسليم اللقاحات للاتحاد الأوروبي

خفضت شركة "أسترازينيكا" توقعاتها لإمدادات اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2021 إلى حوالي 30 مليون جرعة، ما يمثل تراجعا بنسبة 25٪ عن التعهدات السابقة.

أفادت بذلك وكالة "رويترز" أمس الخميس نقلا عن وثيقة اطلعت عليها. وحسب الوكالة، فإن الوثيقة، التي تم توزيعها على مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمؤرخة في 10 مارس، تظهر أن الشركة البريطانية-السويدية تتوقع الآن تسليم 30,1 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، و20 مليونا أخرى في أبريل.

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وقال مصدر مطلع إن هذا الانخفاض يعود إلى صعوبات نقل اللقاحات عبر سلاسل التوريد العالمية. وفي وقت سابق فسرت "أسترازينيكا" تأخرها عن تنفيذ التزاماتها أمام التكتل الأوروبي بمشاكل في الإنتاج.

ويمثل النقص المتوقع ضربة جديدة لخطط التطعيم في الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت بالتأخيرات المتكررة في إمدادات اللقاح وكذلك ببطء طرح اللقاح في بعض الدول.

وكان عدد من الدول علق أمس الخميس استخدام لقاح "أسترازينيكا" كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم، في حين أعلنت دول أخرى مضيها باستخدام هذا اللقاح.

المصدر: "رويترز"