إسرائيل.. تشكيل لجنة مصغرة لوضع خطة سياحية للسماح بالسفر من وإلى سيناء

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على اقتراح من وزير السياحة، أوريت فركش هكوهين، بتشكيل لجنة وزارية لوضع خطة للسماح لعدد محدود من الإسرائيليين بالسفر من وإلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي.

ووفقا لاقتراح الوزير، فإن 3000 إسرائيلي سيسمح لهم بدخول البلاد من سيناء يوميا، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقل الموقع عن قناة "12" الإسرائيلية قولها: "من المرجح أن يستأنف السفر إلى سيناء في أوائل أبريل أو حتى قبل ذلك، باعتبار أن عيد الفصح يبدأ في 27 مارس".

يذكر أنه تم إغلاق معبر طابا منذ بداية انتشار الوباء، وفتح من حين لآخر للسماح بدخول الإسرائيليين. ولكن منذ أن أغلقت إسرائيل حدودها في 26 يناير، ظل المعبر مغلقا.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال أثناء زيارته للقاهرة، إن "مسؤولي المخابرات في البلدين يعملون على تأمين مدينة شرم الشيخ السياحية في سيناء للسماح بفتحها أمام السياح الإسرائيليين".

واعتبر كوهين أن مصر "تفعل كل شيء لجلب السياح الإسرائيليين كما فعلوا في الماضي"، مشيرا إلى أنه يخطط لاستثناء شرم الشيخ من التحذير الأمني.

وعاد كوهين إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي بعد زيارة إلى مصر استغرقت يومين في شرم الشيخ، ترأس خلالها بعثة إسرائيلية مشتركة لوزارة الاستخبارات إضافة إلى 20 رجل أعمال ومدراء في قطاعات الاقتصاد والغذاء، البناء، المياه، السياحة، الزراعة، الكهرباء، الغاز وغيرها.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"