رئيسة وزراء اسكتلندا تتعرض لانتقادات بعد نشر صورة لها مع رجل دين إيراني ذائع الصيت

تعرضت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، لحملة انتقادات بعد تداول صورة لها مع رجل دين إيراني وصف زواج المثليين بأنه يشبه "عملية التزاوج بين الحيوانات".

والصورة التي تم تداولها تعود إلى العام 2019، وقد تجنبت ستورجن حينها الظهور إلى جانب رجل الدين محمد شوملي في المؤتمر السنوي للسلام والوحدة في غلاسكو في عام 2019 بعد الكشف عن تعليقاته عام 2016.

الصورة من "الديلي ميل"

لكن وفقا لصحيفة The Jewish Chronicle، فإن ستورجن شاركت في نفس الحدث عام 2018، وكان الشيخ شوملي من بين المتحدثين في المؤتمر حينها.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الاسكتلندية للصحيفة إن "الوزراء ملتزمون تماما بمبدأ الدولة الترحيبية والشاملة حيث يمكن للجميع الاحتفال بهويتهم، بغض النظر عن الخلفية أو الثقافة أو الدين أو التوجه الجنسي"، مؤكدة أنه "لا مكان للكراهية أو التحيز أو التمييز من أي نوع في اسكتلندا الحديثة".

وفي عام 2016، نشر شوملي، الذي كان يشغل منصب ممثل الزعيم الإيراني الأعلى آية الله خامنئي، في بريطانيا، مقالا يستند إلى محاضرة ألقيت في عام 2007، وجاء فيها: "منذ مائة عام لم يكن من الممكن تصور أن تتم المعاقبة على زواج المثليين.. إنه يجعلنا نفكر في المكان الذي سيتم فيه رسم الحدود على ما هو مقبول وما هو غير مقبول. ربما سيأتي يوم يرغب فيه البعض في الزواج من الحيوانات".

وشوملي هو الإمام المقيم ومدير المركز الإسلامي في بريطانيا، هو خريج مدارس قم الإسلامية في إيران، وحاصل على دكتوراه من جامعة مانشستر، بحسب موقع الجامعة على الإنترنت.

المصدر: "ديلي ميل"