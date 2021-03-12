كوريا الجنوبية ستعلق التبادلات الدفاعية مع ميانمار وتعيد النظر في المساعدات

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن البلاد ستعلق التبادلات الدفاعية والأمنية وتحظر تصدير الأسلحة أو غيرها من المواد الاستراتيجية لميانمار.

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وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية، أنها تعيد النظر في مساعدتها التنموية لميانمار بسبب الاضطرابات المستمرة بعد الانقلاب العسكري.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في ميانمار، منذ الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي.

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إن قوات الأمن في ميانمار تستخدم أساليب قتالية ضد المحتجين، فيما ندد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بالعنف ضد المحتجين، وحث الجيش على ضبط النفس.

المصدر: رويترز





