انفجار ضخم يستهدف قاعدة عمليات للقوات الخاصة شرق أفغانستان

نقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن شاهد عيان قوله، إن انفجارا ضخما هز ولاية وارداك، شرق أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وسط مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا.

إقرأ المزيد

وقال شاهد العيان، إن "الانفجار استهدف قاعدة عمليات للقوات الخاصة في ميدان شهر، عاصمة وارداك، على بعد حوالي 35 كم غربي العاصمة كابل"، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يكون الانفجار ناجما عن شاحنة مفخخة أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء وأثار حالة من الذعر في المنطقة".

ووفق "شينخوا"، فقد سمع في العاصمة كابل دوي الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة 05:50 فجرا بالتوقيت المحلي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أنه من الجدير الإشارة إلى أن مسلحي "طالبان" كانوا قد هاجموا منشآت عسكرية في وارداك بشاحنات مفخخة مرات عدة في السنوات الأخيرة.

المصدر: شينخوا