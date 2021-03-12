النيابة بولاية تكساس تقاضي عمدة مدينة لرفضه إنهاء فرض الكمامات

قالت قناة CNN، إن النيابة العامة في تكساس، رفعت دعوى قضائية ضد سلطات مدينة أوستن لعدم امتثالها لتعليمات الحاكم بإلغاء الارتداء الإجباري للكمامات في إطار مكافحة الوباء.

وذكرت القناة، يوم أمس الخميس، أن المدعي العام في الولاية كين باكستون، قدم هذه الدعوى إلى محكمة دائرة ترافيس، حيث تقع مدينة أوستن.

والمدعى عليهم في القضية، هم عمدة أوستن ستيف أدلر، وقاضي دائرة ترافيس آندي براون، ومارك إسكوت رئيس قسم الصحة في أوستن، وجميعهم من الحزب الديمقراطي.

وتأمل النيابة العامة، إجبارهم عبر القضاء، على الامتثال لتعليمات حاكم الولاية، الجمهوري غريغ أبوت، الذي ألغى في بداية مارس نظام ارتداء الكمامات الإلزامي في الولاية، كما رفع القيود المفروضة على عمل المؤسسات.

وقال النائب العام للولاية، في تغريدة على "تويتر" أمس، إنه دعا في السابق سلطات المدينة والدائرة إلى تنفيذ أمر حاكم الولاية، لكن دون جدوى. وأضاف باكستون: "لذلك سأذهب إلى المحكمة".

وإلى جانب ولاية تكساس، صدرت مؤخرا عن سلطات ولايات وايومنغ وميسيسيبي وماريلاند وأوكلاهوما، التي يرأسها أيضا جمهوريون، قرارات بإلغاء نظام الكمامات الإلزامي. وهو ما أثار انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: تاس