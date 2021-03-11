مصدر: إيطاليا حظرت دفعة من لقاح "أسترازينيكا" بعد وفاة رجلين في صقلية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الخميس، أن قرار إيطاليا حظر دفعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، اتخذ بعد وفاة رجلين في صقلية عقب فترة وجيزة من تطعيمهما باللقاح.

وقالت الهيئة الطبية الحكومية في إيطاليا "أيفا" في وقت سابق إن "القرار وقائي" وأنه "لم تثبت صلة بين التطعيم والأحداث الخطيرة التي أعقبته" دون أن تحدد الأحداث التي أشارت إليها.

وأضاف المصدر أن "أيفا" تحركت بعد وفاة ضابط البحرية ستيفانو باتيرنو (43 عاما) في وقت سابق هذا الأسبوع إثر ما يشتبه بأنها أزمة قلبية تعرض لها بعد يوم من تلقيه التطعيم وكذلك وفاة ديفيد فيلا (50 عاما) الأسبوع الماضي بعد 12 يوما من تلقيه اللقاح.

المصدر: "رويترز"