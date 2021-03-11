هونغ كونغ.. السجن 3 سنوات لثلاثة رجال سرقوا أوراق مراحيض

قضت محكمة في هونغ كونغ بسجن 3 رجال أكثر من ثلاث سنوات بتهمة سرقة أوراق مراحيض العام الماضي، مع بداية تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "مينغباو" المحلية أن القضاء المحلي حكم على الرجال الثلاثة الذين كانوا يحملون السكاكين خلال العملية التي انتهت بسرقة حوالي 600 لفة من أوراق المراحيض، بالسجن 40 شهرا لكل منهم.

وأقر منفذو عملية السرقة بأنهم استخدموا سكينا لتهديد سائق عامل في مجال التوصيل أمام سوبرماركت كبير في حي مونغكوك الشعبي.

واستولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض بقيمة قدّرت بـ1700 دولار محلي (219 دولارا أمريكيا)، قبل أن توقفهم الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن الرجال الثلاثة أقروا بجرمهم واعتذروا من السائق وأعادوا المسروقات.

وفي فبراير 2020، مع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ، ازداد الإقبال بصورة كبيرة على أوراق المراحيض ما أدى إلى نفادها في متاجر كثيرة بسبب خشية السكان من انقطاع المنتج خلال الأزمة الصحية.

المصدر: أ ف ب