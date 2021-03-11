تركيا تعتزم تطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا حتى الخريف

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم تطعيم 50 مليون شخص ضد كوفيد-19 حتى الخريف المقبل.

وجاءت تصريحات فخر الدين قوجة بعد ارتفاع حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي.

وبلغ عدد متلقي التطعيم ضد كورونا في تركيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 83 مليون نسمة 10.56 مليون شخص منذ 14 يناير حين بدأت حملتها للتطعيم بلقاح "سينوفاك" الصيني.

والأربعاء، أعلن في تركيا عن تسجيل 67 حالة وفاة و14 ألفا و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين من كورونا وصلت إلى مليونين و649 ألفا و862 شخصا.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا بلغ 2.821.943، وإجمالي الوفيات 29.227.

المصدر: رويترز