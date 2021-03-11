عراقجي: احتمال إلغاء الاتفاق النووي بشكل كامل كبير للغاية حال عدم عودة الولايات المتحدة إليه

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن احتمال إلغاء الاتفاق النووي بشكل كامل كبير للغاية في حال عدم عودة الولايات المتحدة إليه.

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وقال عراقجي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "احتمال إلغاء الاتفاق النووي بشكل كامل كبير للغاية في حال عدم عودة الولايات المتحدة إليه، حيث القضية واضحة كوضوح الشمس، سنبقى في الاتفاق ما دامت لنا مصالح فيه، وفي اليوم الذي لن يكون لنا في الاتفاق النووي أي منفعة فبكل تأكيد لن يستمر".

وأضاف "إذا بقي الاتفاق النووي على قيد الحياة فنحن ملتزمون بما تعهدنا به ولن نقوم بأي عمل يخالف الاتفاق حتى إذا كانت هناك حاجة لذلك في البلاد".

وشدد على أنه إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي فستقوم طهران باتخاذ القرار المناسب بشأن نسبة تخصيب اليورانيوم وفقا لحاجة إيران آنذاك "وإذا رأينا حاجة للتخصيب سنقدم على ذلك لأي مستوى كان".

وتابع مساعد وزير الخارجية الإيرانية: "إذا لم تعد الولايات المتحدة للاتفاق النووي فسيعود الأمر إلى إيران والدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين في استمرارها في الاتفاق من عدمه".

وبشأن الجدل حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق النووي، إيران أم الولايات المتحدة، ذكر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية: "موضوعنا الآن ليس من هو الجانب الذي سيتخذ الخطوة الأولى، وإنما الأهم أن الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق وعليها العودة ويجب أن تفي بالتزاماتها".

ولفت عراقجي إلى أنه "لا ينبغي على الأمريكيين الانخراط في الألعاب السياسية والضغط وألا ينظروا إلى المسألة بهذه العقلية وبرأينا أن العودة إلى الاتفاق النووي يمكن أن تتم بكل سهولة".

وأضاف "نركز في الوقت الحالي على الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران كفرصة وكيف يمكن أن يستفيد الأمريكيون من هذه الفرصة ليرفعوا العقوبات ويعودوا إلى الاتفاق النووي".

المصدر: "سبوتنيك"