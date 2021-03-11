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بعضها وافدة من دولة عربية.. بيلاروس تكشف أولى حالات الإصابة بالسلالة البريطانية من كورونا

أخبار العالم

بعضها وافدة من دولة عربية.. بيلاروس تكشف أولى حالات الإصابة بالسلالة البريطانية من كورونا
Sputnik Mikhail Voskresensky
مطار مينسك الدولي (صورة أرشيفية)
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أعلنت بيلاروس اليوم الخميس عن اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في أراضيها.

وقال المركز الحكومي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في بيان له، إن خبراء منه عثروا على العينات الأولى من السلالة البريطانية لدى وافدين من بولندا وأوكرانيا ومصر.

وأضاف البيان أنه تم كذلك تسجيل مصابين بالطفرة البريطانية التقطوا العدوى داخل البلاد.

المصدر: "تاس"

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