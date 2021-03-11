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إسبانيا: سنواصل استخدام لقاح "أسترازينيكا" ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جلطة دموية

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إسبانيا: سنواصل استخدام لقاح
Reuters
مستشفى سانت باو في برشلونة بإسبانيا، أرشيف
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قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس، اليوم الخميس إن إسبانيا لم تسجل أي حالات لجلطات دموية مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" حتى الآن وستواصل إعطاء الحقن.

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وأضافت الوزيرة أنها أبلغت بحالات جلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مؤخرا في النمسا، لكنها أشارت إلى أنه "حتى الآن لم يتم تحديد علاقة سببية بين اللقاح وأحداث الجلطة الدموية" وأن "الهيئة الأوروبية المنظمة للأغذية تقوم بتقييم الوضع".

وأوقفت السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الخميس، مؤقتا استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" بعد عدة حالات لجلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

المصدر: رويترز

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