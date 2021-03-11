الصين تؤكد مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية للبحث عن منشأ كورونا

أكدت الصين اليوم الخميس، أنها ستواصل العمل مع منظمة الصحة العالمية للبحث عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في ديسمبر 2019.

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وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، إن بلاده ستواصل العمل مع منظمة الصحة العالمية في محاولة للعثور على منشأ COVID-19، وذلك ردا على الانتقادات الأمريكية بأنها ليست شفافة في تبادل البيانات حول الحالات المبكرة مع تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام.

وقال لي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نهاية الدورة السنوية للبرلمان الصيني، إن الصين "تصرفت بطريقة قائمة على الحقائق وبنهج منفتح وشفاف وتعاوني".

المصدر: رويترز