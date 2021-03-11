بريطانيا.. جونسون يواجه اتهامات بالكذب على النواب

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يرفض الدعوات لتصحيح ادعاء كاذب قدمه حول تصويت حزب العمال على وثيقة رواتب مقدمي الخدمات الصحية NHS.

وذكرت الصحيفة أن جونسون وفي كلمة أمام مجلس العموم اتهم حزب العمال مرتين بالتصويت ضد وثيقة تمويل الـNHS، التي تحتوي على مقترحات بزيادة 2.1 في المائة في الأجور لموظفيها، وهو ما يمثل انتهاكا محتملا لقواعد السلوك الوزاري.

وأوضحت أن القضية في الواقع لم تذهب للتصويت، ولكن تم تمريرها "بالموافقة" مع عدم تقديم حزب العمال معارضة رسمية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال عدة أسابيع التي يتهم فيها جونسون بتضليل مجلس العموم، بعد أن ادعى أنه لا توجد تخفيضات في هيئة النقل الشمالية، وأشار إلى أنه تم نشر جميع عقود كوفيد-19 المعلقة.

هذا وتنص مدونة السلوك الوزاري على أنه "من الأهمية أن يقدم الوزراء معلومات دقيقة وصادقة إلى البرلمان، وتصحيح أي خطأ غير مقصود في أقرب فرصة".

وكان رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اتهم جونسون بـ"نكث الوعود"، وذلك بعد أن أثار الوزراء غضب النقابات ونواب المعارضة بعد أن كشفوا أنهم يقترحون زيادة 1 في المائة فقط على رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية، على الرغم من توقع رؤساء قطاع الصحة أن الزيادة ستكون 2.1 في المائة.

المصدر: "الإندبندنت" + RT