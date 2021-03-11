رئيس وزراء ولاية ألمانية يدعو للإسراع في استخدام لقاح "سبوتنيك V"

نقلت مجموعة فانكي ميديان غروب الألمانية عن رئيس وزراء ولاية تورنغن الفيدرالية الألمانية بودو راميلوف تأييده للإسراع في استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في ألمانيا.

إقرأ المزيد

وقال راميلوف في حوار بالخصوص: "في رأيي، يوفر لقاح سبوتنيك فرصة كبيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع"، داعيا حكومة بلاده إلى "جعل الاتحاد الأوروبي يفهم بجلاء أنه من الضروري الآن طلب الكمية المناسبة من اللقاح من الشركات المصنعة للقاح سبوتنيك V".

وبحسب السياسي الألماني، فإن الإذن باستخدام "سبوتنيك V" سيساعد سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية على التعامل مع الأحكام المسبقة المرتبطة بالأدوية الروسية.

وفي هذا السياق، ذكّر رئيس وزراء ولاية تورنغن الألمانية بأن: "هذه هي الحساسية الألمانية الغربية والتي جعلت الحياة صعبة على العديد من الأطفال في الستينيات أو حتى حرمتهم منها. وحينها تم رفض لقاح شلل الأطفال من الاتحاد السوفيتي".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "استخدام سبوتنيك V في ألمانيا يمكن أن يساعد في فهم أن العلوم في أوروبا الشرقية ليست أسوأ مما هي عليه في البلدان الرأسمالية".

ولفت السياسي الألماني في الوقت ذاته إلى أنه ليس لديه أي تفضيلات فيما يتعلق بهذا العقار المضاد لفيروس كورونا أو ذاك، مشددا بقوله: "حين يأتي دوري، سوف أتحصن باللقاح المتاح".

يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت أعلنت في 4 مارس بدء إجراءات الفحص المتسلسل للقاح "سبوتنيك V"، مشيرة إلى أن المتخصصين أثناء إجراء الفحوصات، سيقومون بتقييم مدى مطابقة الدواء لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجال الفعالية والسلامة والجودة.

المصدر: تاس