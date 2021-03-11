زاخاروفا تنصح "تويتر" باقتناء "دفتر ملاحظات"

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استغرابها من رد فعل ممثلي "تويتر" على إبطاء عمل هذه الشبكة الاجتماعية، الذي تم اتخاذه ردا على عدم الامتثال للقوانين الروسية.

ونصحت زاخاروفا، ممثلي "تويتر"، باقتناء "دفتر ملاحظات" لتسجيل تصرفاتهم بحق الآخرين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن إدارة "تويتر"، تحجب بنشاط كل الآراء التي لا تنال إعجابها، ولكنها في الوقت نفسه "تعبر عن قلقها" عندما يتم فرض قيود على عمل هذه الشبكة الاجتماعية في إطار القانون.

وقالت زاخاروفا: "عن ذلك يتحدثون في تويتر، رغم قيامهم قبل شهرين بحجب حساب رئيس الولايات المتحدة. يجب عليهم اقتناء دفتر ملاحظات لتسجيل مآثرهم وإنجازاتهم الرقمية، لأنه يتشكل انطباع بأن ذاكرتهم العملياتية قصيرة".

وشددت زاخاروفا، على أن هذه الشركة، تنتقد التصرفات التي تقوم نفسها بتنفيذها.

المصدر: . pravda.ru