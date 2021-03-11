إسرائيل: 600 طفل تلقوا لقاح كورونا ولم تظهر لديهم "أعراض جانبية خطيرة"

قال مسؤول بقطاع الصحة في إسرائيل لصحيفة "الغارديان" إن "مئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، والذين تلقوا لقاح "فايزر" لم تظهر لديهم أي أعراض جانبية خطيرة".

وقال بوعاز ليف رئيس فريق التطعيمات في إسرائيل "لقد قمنا حتى الآن بتطعيم حوالي 600 طفل، ولم نشهد أي أعراض جانبية خطيرة، وحتى الأعراض الخفيفة نادرة جدا، وهذا أمر مشجع". ولم يشارك الأطفال، وبعضهم مصاب بأمراض في الرئتين، بأي تجربة إكلينيكية من قبل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أوصت بتطعيم بعض المراهقين إذا كانوا "يعانون من ظروف قد تجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وتجري شركة "فايزر" دراسة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وتتوقع أن تبدأ دراسة أخرى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. وأعلنت جامعة "أكسفورد" أيضا عن تجربة لاختبار لقاح كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسات عدة أشهر.

وحصل أكثر من نصف الإسرائيليين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، ويتوقع المسؤولون أن يتم تطعيم حوالي 60٪ من السكان بالكامل في غضون أسابيع.

المصدر: "الغارديان"