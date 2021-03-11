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ميانمار.. مقتل محتج في يانغون و"العفو الدولية" تتهم الأمن باستخدام أساليب قتالية ضد المحتجين

أخبار العالم

ميانمار.. مقتل محتج في يانغون و
Reuters
احتجاجات ميانمار، 9 مارس 2021
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أفادت  وسائل إعلام محلية في ميانمار، بأن محتجا قتل الخميس خلال احتجاجات في يانغون أكبر مدن البلاد، في وقت اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن باستخدام أساليب قتالية ضد المحتجين.

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وأظهرت صور منشورة على موقع "فيسبوك" رجلا مستلقيا في الشارع بمنطقة نورث داغون والدم يتدفق من جرح في رأسه.

واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.

وامتنع متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار عن التعقيب حتى الآن، لكنه قال إن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة نايبيداو اليوم الخميس.

وقالت جماعة مدافعة عن الحقوق إن أكثر من 60 محتجا قتلوا، فيما اعتقل نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد بالعنف ضد المحتجين، وحث الجيش على ضبط النفس.

 

المصدر: رويترز

 

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