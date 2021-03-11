انطباعات ألماني جاء إلى روسيا للحصول على "سبوتنيك V"

قال ستيفان هايلمان، الموظف في شركة تأمين ألمانية، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، هو الخيار الأفضل بين جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة حاليا في العالم.

وذكرت المجلة الألمانية Focus، أن هايلمان سافر خصيصا من ألمانيا إلى روسيا، مع زوجته وأطفاله للحصول على التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

ونقلت المجلة عن هايلمان: "بالطبع، فكرت في كل شيء، ودرست كافة المعلومات المتوفرة حول اللقاحات المختلفة، وتعرفت على آليات عملها. من جانبي أفضل اللقاحات النواقل، أما التي تعتمد على mRNA فهي لا تحظى باختياري. لذلك، قررت استخدام سبوتنيك V".

ووفقا لهذا المواطن الألماني، شعر مباشرة بعد التطعيم، ببعض الإنهاك وارتفعت درجة حرارته. لكن في اليوم التالي، كان كل شيء على ما يرام.

وأكد هايلمان، للمجلة، أن الحياة في روسيا في الوقت الراهن، أكثر متعة مما هي عليه في ألمانيا: "جميع المتاجر والمطاعم مفتوحة، ويمكننا التنقل بحرية".

ونوهت المجلة، بأن روسيا، خلال مكافحتها للوباء، تسير على طريقها الخاص: لا يوجد إغلاق، وعمليا لا توجد قيود على الحياة العامة، وعدد المصابين حديثا يتناقص منذ بداية العام.

المصدر: نوفوستي