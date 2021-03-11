هيئة أمريكية مختصة تصف عام 2020 بأنه الأكثر إماتة في تاريخ البلاد

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" استنادا إلى بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العام الماضي أصبح الأكثر إماتة في تاريخ الولايات المتحدة.

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ووفقا لبيانات هذه الهيئة الأمريكية المختصة فقد توفي أكثر من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة في عام 2020، فيما تسبب فيروس كورونا "كوفيد – 19" في زيادة الوفيات في البلاد بنسبة 15٪، وأصبح ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعا بعد أمراض القلب والسرطان.

وتصف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع الوفيات في الولايات المتحدة في عام 2020 بأنه الأكبر منذ عام 1918، حين توفي مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الإنفلونزا في ذروة الحرب العالمية الأولى.

وللمقارنة فقد انخفض معدل الوفيات في عام 2019 بنسبة 1.2٪ مقارنة بعام 2018.

وتقول أحدث البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، إن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 29 مليونا، فيما توفي أكثر من 529 ألف شخص.

وكانت التطعيمات بدأت في الولايات المتحدة في ديسمبر. وتم في الوقت الحالي تسجيل ثلاثة عقاقير في الولايات المتحدة هي "فايزر وبيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

المصدر: z.ru