واشنطن ترفض قبول مساعدات روسية

قال القنصل العام الروسي في هيوستن ألكسندر زاخاروف، إن موسكو أعربت عن استعدادها، لمساعدة تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا خلال موجة الصقيع، لكن واشنطن رفضت قبول هذه المساعدة.

وأضاف القنصل، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الجانب الأمريكي أبدى خلال ذلك، اهتمامه بدراسة التجربة الروسية للتكيف مع الطقس البارد.

وتابع القنصل القول: "انطلاقا من اعتبارات إنسانية، سألنا سلطات الولايات الأكثر تضررا من الصقيع- تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا – هل تخطط لطلب المساعدة من الدول الأجنبية، وأشرنا إلى أن الجانب الروسي سيكون مستعدا لدراسة هذا الطلب بسرعة، في حال تلقيه بشكل رسمي".

ووفقا للقنصل الروسي، ردت السلطات الأمريكية بأنها "لا تحتاج إلى موارد إضافية، لكنها مهتمة للغاية بدراسة التجربة الروسية، في تكوين بنية تحتية تتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة".

المصدر: نوفوستي