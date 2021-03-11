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بلينكن: أبارك لليبيين منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة

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بلينكن: أبارك لليبيين منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الليبيين على منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة، وقال إنها "خطوة مرحب بها نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "مبروك لليبيين التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة. خطوة مرحب بها نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع".

وشدد على أنه "من الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة ومغادرة القوات الأجنبية الآن".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد، فيما ينتظر أن تختفي الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المتمركزة شرق البلاد، منهية بذلك انقساما في البلاد تواصل منذ عام 2014.

المصدر: RT

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