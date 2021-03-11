بلينكن: أبارك لليبيين منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، الليبيين على منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة، وقال إنها "خطوة مرحب بها نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع".

وكتب بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "مبروك لليبيين التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة. خطوة مرحب بها نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع".

وشدد على أنه "من الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة ومغادرة القوات الأجنبية الآن".

Congratulations to Libyans on the vote of confidence in support of the interim unity gov’t cabinet. A welcome step toward elections in December and an end to the conflict. It is crucial to implement the ceasefire, abide by the arms embargo, and for foreign forces to leave now. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 11, 2021

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد، فيما ينتظر أن تختفي الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المتمركزة شرق البلاد، منهية بذلك انقساما في البلاد تواصل منذ عام 2014.

المصدر: RT