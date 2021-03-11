باستثناء ترامب وميلانيا.. رؤساء أمريكا السابقون وزوجاتهم يشجعون الأمريكيين على تلقي التطعيم

أعلن مجلس الدعاية الأمريكي أن رؤساء أمريكا السابقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر سيظهرون مع زوجاتهم بإعلانين يشجعان على تلقي التطعيم للوقاية من كورونا.

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وقال بوش في أحد الإعلانين ومعه أوباما وكلينتون "العلم واضح. هذا التطعيم سيحميك وذويك من هذا المرض الخطير المميت".

بينما قال أوباما إن "هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على الوباء ولتقدم بلدنا".

ومن اللافت غياب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عن الإعلانين، وكان ترامب قد تحدث كثيرا خلال سعيه لإعادة انتخابه العام الماضي عن دور إدارته في جلب اللقاح إلى الأسواق.

وحين سئل المتحدث باسم مجلس الدعاية الأمريكي عن غياب ترامب قال إن أحد الإعلانين تم تصويره في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير والذي لم يحضره ترامب.

وأضاف المتحدث أن المؤسسة شعرت بالرضا حين نصح ترامب الأمريكيين في الآونة الأخيرة بالتطعيم.

والإعلانان جزء من حملة ينظمها مجلس الدعاية تحت عنوان "الأمر يرجع لك" للتوعية بأهمية التطعيم. ويدعم أكثر من 300 فرد المجلس في حملته للقضاء على التشكك في اللقاح والتردد في تلقيه.

ويظهر بالإعلان الثاني الرؤساء السابقون وزوجاتهم، ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون وروزالين كارتر، وهم يضعون كمامات ويتلقون اللقاح.

وقال الرئيس الأسبق جيمي كارتر في الإعلان "الآن الأمر يرجع لك".

المصدر: رويترز