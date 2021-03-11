القنصل الروسي: واشنطن ترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس

قال القنصل الروسي في هيوستن ألكسندر زاخاروف، إن السلطات الأمريكية لا تماطل في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الجدد فحسب، بل وترفض تمديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الحاليين.

وأضاف زاخاروف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "تعمل القنصلية العامة الروسية في هيوستن، منذ عدة سنوات، بطاقم عمل غير مكتمل، بسبب سياسة التأشيرات الصارمة من جانب السلطات الأمريكية. وبات معتادا انتظار التأشيرات لمدة عام أو أكثر، وخلال ذلك تبقى النتيجة غير مضمونة".

وأشار زاخاروف، إلى أن هذه التصرفات من الجانب الأمريكي، تؤثر بشكل سلبي على فعالية عمل القنصلية الروسية.

وقال القنصل: "أكثر ما يثير القلق، هو أن الدولة المضيفة حاليا ليس فقط تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الجدد، بل وترفض أيضا تجديد تصاريح الإقامة للدبلوماسيين الروس الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. وإذا اضطر أي منهم لزيارة روسيا بمهمة عمل أو لأسباب شخصية، فلن يتمكن من العودة إلى أمريكا".

وأكد زاخاروف، أن القنصلية العامة الروسية تأمل، في أن يعيد الجانب الأمريكي النظر في موقفه، ويعود إلى المفاوضات البناءة بشأن قضايا التأشيرات.

في أوائل سبتمبر 2017، تم بطلب من الخارجية الأمريكية تسليم مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، وكذلك مقرات البعثة التجارية الروسية في واشنطن ونيويورك، إلى الجانب الأمريكي.

بعد ذلك تم بطلب من السلطات الأمريكية، إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.

المصدر: نوفوستي