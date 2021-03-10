جاريد كوشنر يعتزم تأليف كتاب عن تجربته في البيت الأبيض

قال مصدر لرويترز إن جاريد كوشنر الذي كان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيؤلف كتابا عن تجاربه في البيت الأبيض ودوره في صفقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وذكر المصدر أن الكتاب سيركز بشكل كبير على الشرق الأوسط وصفقات التطبيع التي ساعد في التفاوض بشأنها بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، والمعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام".

وسيتناول الكتاب أيضا إصلاح السجون والصفقات التجارية وعلاقة الولايات المتحدة مع الصين واستجابة الولايات المتحدة لوباء كورونا والتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016 ومحاكمة عزل ترامب وأزمة الحدود والأحداث المحيطة بوفاة جورج فلويد.

وأوضح المصدر أن "كوشنر لا يتطلع إلى تصفية الحسابات من خلال الكتاب وإنما تقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم ما يعنيه العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب"، مضيفا: "الكتاب سيقدم وجهة نظر شخص كان موجودا في العديد من أكثر اللحظات توترا وتأثيرا، لكنه بقي بعيدا عن الظهور العام إلى حد ما وبقي وراء الكواليس".

يذكر أن كوشنر (40 عاما) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، انتقلا إلى ميامي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق في 20 يناير الماضي.

المصدر: "رويترز"