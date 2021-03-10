محادثات بين الإمارات وإسرائيل لإقامة ممر سفر خال من الحجر الصحي

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حكومتي الإمارات وإسرائيل بدأتا محادثات رسمية لإقامة ممر سفر خال من الحجر الصحي لدفع "التبادل الثنائي" في أعقاب إبرامهما اتفاقا لتطبيع العلاقات.

وقالت الوكالة إن ممر السفر سينطبق على "المسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية".

وكان رئيس البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي إيتان نائيه، كشف أن عدد الإسرائيليين الذين زاروا الإمارات منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" في سبتمبر الماضي، بلغ نحو 130 ألف شخص.

وتوقع أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي الإمارات بشكل شهري خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه "بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا في كلا الدولتين فإنه من المنتظر ارتفاع أعداد السائحين في الاتجاهين".

المصدر: "رويترز" + RT