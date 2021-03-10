موسكو للغرب: كفوا عن صرف النظر عن انتهاكات السلطات الأوكرانية

دعت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الغربية إلى التخلي عن صرف النظر عن انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات الأوكرانية المدعومة غربيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، انتقد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، "الممولين الغربيين" للسلطات الأوكرانية، قائلا إن دعمهم لكييف أصبح "التحدي الأكبر" للأمن في نطاق مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وحث الدبلوماسي الروسي الدول الغربية على "العمل مع موكليهم" كي يقوموا بإعادة "الحوار مع سكان شرق أوكرانيا، كما تنص عليه اتفاقات مينسك" (الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس).

وتابع بوليانسكي: "قبل أن توجهوا اتهامات إلينا أيها السادة انظروا إلى أنفسكم في المرآة وتوقفوا عن صرف النظر عن الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إلى جانب الحوادث الروتينية لتمجيد المجرمين النازيين وأعوانهم" في أوكرانيا ودول البلطيق.

وأشار بوليانسكي إلى أن المطلوب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هو أن تكون محايدة في تعاملها مع تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا وتسهل بناء جسور الحوار المباشر بين سلطات كييف من جهة و"الجمهوريتين الشعبيتين" في منطقة دونباس من جهة أخرى، إلى جانب مساعدتها في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية في المنطقة والتي صادق عليها مجلس الأمن بقرار 2202.

كما دعا المسؤول الروسي السويد بصفتها دولة تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الحالية إلى ضمان حيادية عمل بعثة المراقبة الخاصة بالمنظمة في أوكرانيا، بما في ذلك في مجال احترام طرفي النزاع حقوق الإنسان، مع تقديم تقارير عن "الإجراءات التمييزية للسلطات الأوكرانية بحق اللغة الروسية والأقليات القومية والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية"، ومراقبة الوضع في مجال ضمان حرية التعبير وعمل وسائل الإعلام.

المصدر: "تاس"