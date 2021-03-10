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مجلس الأمن الدولي يدين العنف في ميانمار ويدعو العسكريين لضبط النفس

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مجلس الأمن الدولي يدين العنف في ميانمار ويدعو العسكريين لضبط النفس
Reuters STRINGER
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أفادت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز" بأن مجلس الأمن الدولي اتفق على بيان يدين العنف ضد المتظاهرين في ميانمار ويدعو العسكريين لضبط النفس.

وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن البيان الذي قدمت بريطانيا مسودته لأعضاء المجلس، لا يتضمن إدانة الانقلاب في ميانمار وتم إسقاط من نص البيان التهديد بمزيد من الإجراءات، وذلك بسبب موقف الصين وروسيا والهند وفيتنام.

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ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن هذا البيان رسميا خلال جلسة له في وقت لاحق.

يذكر أن العسكريين في ميانمار استولوا على السلطة في 1 فبراير الماضي واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، للاشتباه بوقوع انتهاكات أثناء الانتخابات في نوفمبر 2020.

المصدر: رويترز

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