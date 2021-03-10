اليونان.. فصل ضابط شرطة عن العمل لتعنيفه رجلا خلال إجراءات كورونا

أوقفت السلطات في اليونان ضابط شرطة عن العمل، بسبب تعنيفه رجلا في إحدى ضواحي أثينا هذا الأسبوع، في واقعة أدت لخروج احتجاجات على عنف الشرطة ولتفاقم خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة.

وانتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، يظهر أفراد شرطة وهم يضربون رجلا في منطقة سكنية خلال التدقيق بالالتزام بقيود فرضت لمكافحة كورونا، مما دفع الآلاف للاحتجاج في الشوارع بعد ساعات من انتشاره.

ودعا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد وقوع المزيد من الاشتباكات مساء أمس الثلاثاء، إلى ضبط النفس، إثر تعرض شرطي لإصابة خطرة في ذات المنطقة من المدينة.

ومن المتوقع أن يلقي ميتسوتاكيس خطابا في البرلمان بشأن الأمر يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، إن شرطيا أوقف عن العمل فيما يتعلق بواقعة يوم الأحد، دون تقديم تفاصيل.

واعتقلت السلطات رجلا فيما يتعلق بالهجوم على الشرطي أمس الثلاثاء.

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وفجرت الواقعتان، جدلا محتدما في اليونان، إذ اتهمت الحكومة المحافظة المعارضة اليسارية بتأجيج التوتر، في وقت أصيب فيه الجميع بالإرهاق من إجراءات العزل العام واستغلال الانقسامات لكسب الأصوات.

واتهمت المعارضة بدورها الحكومة بأنها "تستثمر في القمع" بدلا من تحسين الخدمات الصحية وبالتغاضي عن "وحشية الشرطة".

المصدر: "رويترز"